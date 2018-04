Stiri pe aceeasi tema

- O scoietate comerciala din Alba Iulia, care iși desfașoara activitatea in domeniul construcțiilor, a fost amendata cu 40.000 de lei de inspectorii ITM Alba, dupa ce a fost descoperita ca a primit in activitate persoane muncind fara documente legale. Saptamana trecuta, au fost aplicate o amenda și 42…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Mures a anuntat, vineri, ca o firma olandeza cauta in Romania, prin Serviciul de ocupare EURES, ingrijitori pentru terenurile de golf, oferind un salariu brut de 10,36 euro pe ora. Potrivit purtatorului de cuvant al AJOFM Mures,…

- Gabriela Cristea este mamica cu norma intreaga din septembrie anul trecut, cand a adus-o pe lume pe Victoria, fetita ei si a lui Tavi Clonda. Vedeta in varsta de 43 de ani a tinut sa-i anunte pe toti prietenii care este noul ei loc de munca. Gabriela Cristea nu s-a intors la munca pana acum, iar in…

- O firma din Aiud a fost sancționata cu avertisment de inspectorii ITM Alba, dupa ce a fost descoperita ca a primit in activitate o persoana fara forme legale de angajare. Saptamana trecuta, au fost aplicate in total 8 avertismente și o amenda de 5.000 de lei pentru nereguli depistate la firme. In perioada…

- In Centrul de Iradieri Tehnologice de la Magurele se afla cateva zeci de kilograme de arhiva secreta de la Sahia. Așteapta sa fie recondiționata pentru salvarea informațiilor. Conținutul: date privind veniturile salariaților, din 1950 pana in 1990. Angajații, care intre timp au ieșit la pensie, nu au…

- Dupa ce in spatiul media au aparut mai multe zvonuri conform carora in familia Corduneninilor a izbucnit un adevarat scandal ce a pornit de la infidelitatea Ramonei, sotia lui Adrian Corduneanu, scrie spynews.ro. Costel Corduneanu, fratele acestuia, a rupt tacearea in cazul „Diamantului Roz" si a…

- Școala Generala Pianu de Sus, Liceul Teologic Romano Catolic și o firma din Blaj au fost sancționate cu avertismente de inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost descoperite ca au primit in activitate persoane muncind fara forme legale. Saptamana trecuta, au fost aplicate in total 48 de avertismente și…

- In baza cererii nr. 154272 din data de 21.12.2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii MBM Vector Line SRL. Sediul social se afla in localitatea…