- In topul preferințelor turiștilor romani care vor sa-și petreaca vacanțe la mare, in hoteluri de lux, all inclusive, la prețuri rezonabile, se afla Antalya, provincie situata in sudul Turciei, la poalele munților Taurus, pe litoralul Marii Mediterane. Considerata și „raiul vacanțelor all ...

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au depistat, pe Grindul Chituc, din zona Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, cinci cetateni romani care transportau cu o autoutilitara, fara documente legale, aproximativ 200 kilograme de peste, informeaza Garda de Coasta. …

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei au trecut peste 184.600 persoane, cetateni romani si straini, dintre care aproximativ 91.600 pe sensul de intrare si 93.000 pe cel de iesire din tara si peste 41.800 mijloace de transport, dintre care aproximativ 20.500 pe sensul de intrare…

- Proportunity, un startup cu sediul la Londra creat de doi tineri antreprenori români, Vadim Toader și Stefan Boronea, care-i ajuta pe utilizatori sa-si gaseasca locuinta dorita, face estimari în ceeea ce priveste evolutia preturilor si ofera împrumuturi pentru avansul unui credit ipotecar,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Barcelona, ca pot avea loc mobilizari spontane de persoane care determina perturbari ale circulatiei aeriene, rutiere si feroviare, atat in zona metropolitana a Barcelonei,…

- Romfilatelia introduce în circulaie vineri 11 octombrie a.c. emisiunea de mrci potale intitulat &bdquoDomnitori români în pictur&rdquo ilustrând pe timbre portrete pe pânz ale domnitorilor români.Primul timbru al emisiunii de mrci potale cu valoarea nominal de 150 lei r...

- Gorjenii cu probleme grave ale ochilor sunt nevoiti sa-si achizitioneze un medicamente specific tocmai din Ungaria. Este vorba despre o substanta numita Atropina pe care medicii oftalmologi o folosesc foarte mult. Medicamentul nu mai ajunge in Romani...

- Doi sportivi, o femeie și un barbat, au murit in week-end la Maratonul Piatra Craiului. Tragedia s-a produs intr-un punct foarte periculos, in zona Valea Urzicii - Prepeleac, un loc unde poteca trece pe langa un perete de stanca, pe cealalta parte fiind o prapastie E doliu in sportul romanesc. Sambata…