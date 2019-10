REPORTAJ Vrancea: Persoanele cu dizabilităţi din Focşani doresc ca oraşul lor să nu mai fie plin de 'bariere' Focsani este un oras plin de bariere pentru persoanele cu dizabilitati, fie ca este vorba de infrastructura rutiera, de mijloacele de transport in comun sau atat de necesarele rampe de acces in institutii publice sau private, fapt pe care il resimt zilnic persoanele cu dizabilitati care traiesc in acest oras sau care trebuie sa ajunga aici pentru a-si rezolva diverse probleme. Un grup de persoane cu dizabilitati au luat "la pas" orasul, pentru a vedea, pe viu, cum se pot descurca pe strazile din Focsani. Iar concluziile nu au fost deloc imbucuratoare. Porniti intr-un tur ghidat si insotiti de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

