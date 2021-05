Stiri pe aceeasi tema

- Anghel Tilvar, senator PSD de Vrancea si președinte al Comisiei pentru Dimensiunea Civila a Securitații Adunare Parlamentara a NATO, transmite un mesaj cu prilejul aniversarii de 72 de ani a NATO. "Aniversam 72 de ani de la inființarea NATO și 17 ani de cand Romania, printr-un efort politic…

- Astazi , in jurul orei 11.45, Evelina și Bogdan, polițiști in cadrul Secției 5 Poliție Rurala Cotești au fost sesizați prin apel 112 de catre o femeie, de 31 de ani, din comuna Carligele, cu privire la faptul ca soțul ei a incercat sa se sinucida. Cei doi polițiști au gasit barbatul de 48 de […] Articolul…

- Nicholas J.R. White, un fotoreporter britanic care colaboreaza cu publicatii de prestigiu de pe glob, a publicat luni 15 martie in The New York Times un amplu reportaj dedicat eforturilor Fundatiei Conservation Carpathia de a realiza un parc national de zeci de mii de hectare in Muntii Fagaras. Nicholas…

- Corina Atanasiu spune, insa, spune ca astfel de declarații sunt „hazardate”: „Acești bani (n.red alocați prin PNRR) nu inseamna strazi, nu inseamna autostrazi, nu inseamna ziduri, inseamna reforme. Știu ca unii parteneri din coaliție au ieșit cu tot felul de mesaje, ca aduc autostrazi, strazi și alte…

- Statele Unite sunt extrem de nepregatite pentru era inteligentei artificiale, potrivit unui grup de experti condus de fostul director general al Google, Eric Schmidt, transmite CNBC, informeaza NEWS.RO. Comisia pentru Securitate Nationala in domeniul ingteligentei artificiale (AI) a avertizat…

- Vrancea nu mai are niciun produs tradițional atestat dupa ce niciunul dintre producatorii autorizați in anii trecuți nu a obținut avizul autoritaților sanitar veterinare. Pana anul trecut, atestatul de produs tradițional fusese obținut de trei producatori de paine, respectiv Painea lui Pitiș- Bogdan…

- O autospeciala de la Serviciul Județean de Ambulanța Buzau s-a rasturnat, marți seara, la Marașești, in județul Vrancea, pacienta care se afla in autosanitara, și care se pare ca era infectata cu coronavirus, decedand in urma accidentului. Potrivit IPJ Vrancea, accidentul a avut loc marți seara, in…

- Artista Karmen are o comunitate de peste 570 de mii de urmaritori pe contul ei de Instagram și a inceput 2021 cu planuri mari. In plus, fetiția ei de un an jumatate, Sofi, ii face viața mai frumoasa! Cum se schimba insa viața de cuplu tunci cand apare un copilaș in viața partenerilor? Karmen ne-a povestit…