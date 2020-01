Stiri pe aceeasi tema

- La acest moment, circulația pe drumurile naționale din Moldova este asigurata, fara evenimente rutiere cauzate de starea carosabilului sau a vremii. Carosabilul este umed, cu zapada framantata in strat de 1-2 cm in județele Suceava, Botoșani și Neamț, umed cu zapada framantata la acostamente in județele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica dimineața, traficul rutier se desfașoara ingreunat pe mai multe artere rutiere din județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau, Vaslui, Covasna, Vrancea, Buzau, Brașov, Prahova, Dambovița, Argeș, Sibiu, Valcea,…

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 25 Decembrie 2019, s-au produs 3 cutremure de mica adancime, la Vaslui. Primul seism a avut loc la ora 07.05 si a avut magnitudinea de 3,1 ml, la o adancime de 2 km. Urmatoarele doua cutremure s-au produs la…

- Proiectul "Ingeri pentru ingeri" este un proiect caritabil initiat de catre Asociatia Onlus Aletheia din Italia si derulat in parteneriat cu Scoala Gimnaziala "Ion Simionescu" Iasi si Asociatia Ion Simionescu. Proiectul a demarat in septembrie 2019, cand un grup de copii ai Scolii Gimnaziale "Ion Simionescu",…

- 1 Decembrie 1918 reprezinta un reper esențial in istoria Romaniei. In aceasta zi, Marea Adunarea Naționala de la Alba Iulia a dat expresie adevaratei unitati a romanilor din intregul spatiu istoric locuit de ei, consfințind revenirea Basarabiei, Bucovinei si a Transilvaniei la Patria-Mama, Romania.…

- Minorul a fost adus in urma cu cateva zile in Bucuresti dupa ce au cazut peste el mai multe rufe care au luat foc, potrivit Mediafax. Purtatorul de cuvant al Spitalului Grigore Alexandrescu, Raluca Alexandru, a precizat, pentru Mediafax, ca minorul din Vaslui, care a fost internat dupa ce au cazut peste…

- Alex Corduneanu, fiul unuia dintre liderii clanului Corduneanu, a fost prins in județul Vaslui, avand asupra sa aproape 30 de grame de heroina. Barbatul a arestat preventiv pentru 30 de zile și internat la Institutul de Psihiatrie Socola, transmite Mediafax. Fiul lui Costel Corduneanu ar fi fost descoperit…

- Fiul cunoscutului interlop Costel Corduneanu a fost ridicat de Poliție. Barbatul a fost prins avand asupra lui heroina. Totul s-a intamplat la Vaslui, insa cazul a fost preluat de oamenii legii din Iași. Alex Corduneanu a precizat ca avea drogurile pentru consum propriu și nu a vrut sa discute cu anchetatorii.…