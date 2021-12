Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut joi, in cadrul videoconferintei cu prefectii, sa fie pregatiți pentru vremea de iarna, sa intervina din timp acolo unde este nevoie. ”Sunt convins ca fiecare dintre dvs.

- Bulgaria a raportat marți un numar record de decese zilnice cauzate de coronavirus, in condițiile in care țara cu cei mai puțini vaccinați din Uniunea Europeana se confrunta cu al patrulea val al pandemiei, potrivit datelor oficiale citate de Reuters. Numarul noilor infecții a fost de 5.286, in scadere…

- Accesul persoanelor nevaccinate sau care nu au trecut prin boala va fi interzis in restaurantele, barurile sau saloanele de infrumusetare din capitala Austriei, a anunțat joi primarul Vienei. Masura are ca scop stoparea celui de-al patrulea val al pandemiei de Covid-19, in condițiile in care numarul…

- Vremea este rece, temperatura maxima in Capitala, in aceasta dimineața, a fost de 3 grade. Se vor semnala chiar și valori negative astazi, dar in vestul Transilvaniei. "In cursul zilei, temperaturile cresc, raman ușor sub cele normale, cu maxime cuprinse intre 9 și 16 grade, izolat ceața. Vestea buna…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca singura solutie pentru oprirea pandemiei de COVID-19 este vaccinarea. „Dragi romani, daca vreți sa terminam cu aceasta pandemie, vaccinați-va! Daca vreți sa nu ajungeți la spital și sa nu ajungeți la terapie intensiva, vaccinați-va! Nu ii credeți…

- Klaus Iohannis a facut o serie de declarații referitoare la situația epidemiologica dramatica din țara noastra. Șeful statului a susținut ca, in urma cifrelor alarmente și a numarului de decese cauzate de Covid-19, trebuie impuse imediat masuri restrictive pentru a stopa raspandirea virusului. Astfel,…

- Din cele peste 5,7 milioane de persoane imunizate din 27 decembrie 2020 pana in prezent, doar 1,3% s-au infectat cu Covid-19, a declarat, vineri, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din INSP, Adriana Pistol. 17.50% din totalul persoanelor testate…

- Vremea rece face ca orele de educatie fizica sa nu se mai poata desfasura in aer liber. In acest context, si pe fondul cresterii numarului de infectari cu SARS-CoV-2, ministrul Educatiei a propus solutii.