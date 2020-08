Un viticultor italian, cu o plantatie ecologica in judetul Tulcea, a inceput deja culesul vitei-de-vie, cultura care se confrunta pentru al doilea an consecutiv cu problema secetei, si spune ca, la finele primului semestru al anului, a inregistrat o crestere a cererii cu 30% fata de anul trecut, in ciuda pandemiei de coronavirus.



Pregatirile de recoltat au inceput cu cateva zile inainte, iar printre acestea se numara atat revizia instalatiilor care sunt utilizate in realizarea vinului, cat si gasirea zilierilor.



"Una peste alta, cred ca gasirea fortei de munca este lucrul…