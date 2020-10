Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de violenta domestica inregistrate in primele opt luni ale acestui an, in judetul Tulcea, a scazut cu aproape 13% in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, se arata intr-o statistica transmisa de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), la solicitarea AGERPRES.In…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a scazut cu 6,5%, la 30.321 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2019, iar exportul de energie electrica a fost de 2.894,8 milioane kWh, in crestere cu 520,7 milioane kWh (21,9%), a anuntat vineri Institutul National de Statistica…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a scazut, in primele sapte luni din 2020, cu 29,8% fata de perioada similara din 2019, ajungand la 6.177, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres.Cele mai multe companii care si-au suspendat…

- In primele șase luni, resursele de energie primara au scazut cu 11,9%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,2%, fața de aceeași perioada a anului precedent, anunța INS, potrivit Mediafax.Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.VI.2020, au totalizat 15179,8 mii tone…

- "In perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020, resursele de energie primara au scazut cu 11,9%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,2%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020, au totalizat 15,17 milioane tone echivalent…

- Proprietarii de cherhanale din judetul Tulcea atrag atentia asupra reducerii numarului pescarilor, pe fondul scaderii resursei acvatice, ei criticand autoritatile romane din cauza ca nu sprijina piscicultura si nu ii protejeaza pe pescari. Unii dintre ei spun ca au renuntat la afacerile…

- Pentru a veni in sprijinul operatorilor din turism, puternic afectati de masurile anti COVID-19, in perioada 04-07 august 2020, Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii impreuna cu Consiliul Judetean Tulcea au organizat un press-trip prin care au readus in atentia turistilor romani,…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in primele sase luni din acest an au insumat 2,148 milioane, in scadere cu 61,8% fata de primul semestru din 2019, din care 86,1% au fost romani, potrivit datelor transmise luni de Institutul National de Statistica (INS), relateaza News.ro.Citește…