Stiri pe aceeasi tema

- Nordul judetului Tulcea are, la Hamcearca, incepand din aceasta vara, un nou loc de agrement in care inchirierea barcilor la rame este gratuita, zona lacului Horia-Hamcearca fiind amenajata de Primaria comunei prin intermediul Grupului de actiune locala in domeniului pescuitului (Fisheries Local…

- In ultimii ani, in satul Chilia Veche din Delta Dunarii s-au deschis aproape zece pensiuni, localitatea fiind preferata de turisti pentru linistea pe care o ofera. Localnicii se plang insa din cauza furnizarii cu program a apei potabile, a drumului foarte prost spre Tulcea si a lipsei oportunitatilor…

- Manastirea Stipoc Schitul Sfantul Atanasie este singura manastire situata in Delta Dunarii, amplasata pe grindul Stipoc, intre comunele tulcene Chilia Veche si Crisan.Delta Dunarii are o foarte bogata oferta pentru toti turistii care ajung in acest colt al tarii. De la plimbarile pe canale, la bird…

- Un pompier militar care a intervenit duminica pentru stingerea incendiului izbucnit la un complex turistic din satul Crisan, Delta Dunarii, a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din Bucuresti, dupa ce i s-a facut rau, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Un complex turistic din satul Crisan, Delta Dunarii, din judetul Tulcea, si precum si sume de bani aflate intr-o cutie de valori au fost distruse, duminica, in timpul unui incendiu izbucnit cel mai probabil pe fondul efectului termic al unui cos de fum deteriorat, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii…

- Turismul gastronomic atrage din ce in ce mai multi vizitatori interesati, iar Delta Dunarii are ce sa le ofere celor care doresc sa isi delecteze papilele gustative cu cele mai inedite mancaruri traditionale.Poate una dintre cele mai interesante experiente pe care le poate trai un turist care alege…

- Pentru turiștii care viziteaza zona Galați-Braila, dar și pentru locuitorii celor doua orașe, erau o atracție, mai ales in perioada estivala, cursele de agrement cu vaporul pe Dunare, insa cursele navelor de linie intre cele doua porturi au fost desființate in urma cu 25-30 de ani. Edilii celor doua…

- O specie de somn a fost descoperita in Delta Dunarii, iar specialistii trag un semnal de alarma privind riscul pe care-l prezinta aceasta pentru sturioni. Pescarii din Delta Dunarii au prins in ultima perioada mai multe exemplare de somn african, specie invaziva care poate afecta intreaga resursa piscicola,…