Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de rezervare in cazul unitatilor de cazare din Delta Dunarii pentru mini-vacanta de Paste este de pana la 95%, dar unii agenti economici, in special cei ale caror venituri depindeau de turismul extern, sustin ca, desi teoretic sunt ocupati 100%, practic nu isi pot desfasura activitatea. Presedintele…

- Alianta pentru Turism a incheiat elaborarea unui proiect de lege pentru organizatiile de management al destinatiilor (OMD) din Romania si urmeaza sa-l inainteze spre discutie la nivel guvernamental, a anuntat luni, presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD),…

- Deși suntem in plin val 3 al pandemiei de coronavirus, mobilitatea romanilor este in creștere. Aceasta mobilitate pare ca va continua sa creasca, in contextul in care romanii și-au rezervat deja vacanțe și la munte și la mare, iar pentru mini-vacanța de Paște și 1 mai locurile sunt deja aproape complet…

- Pensiunile din Delta care vor fi deschise turistilor in perioada sarbatorilor pascale au deja rezervate pana la 60% din locuri. Presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Catalin Tibuleac, estimeaza ca anul acesta va fi unul bun pentru operatorii turistici…

- Pensiunile din Delta sunt deschise pentru sarbatorile pascale. Daca aveți de gand sa va petreceți Paștele in Delta, ar fi bine sa va grabiți. Președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunarii, Catalin Țibuleac, a declarat ca aproximativ 60% din pensiuni au fost deja rezervate.…

- Pensiunile din Delta care vor fi deschise turistilor in perioada sarbatorilor pascale au deja rezervate pana la 60% din locuri, a declarat marti, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Catalin Tibuleac. El estimeaza ca anul acesta va fi…

- Municipiul Tulcea va fi cel mai afectat de eventuala decizie a Guvernului de a nu mai acorda in acest an vouchere de vacanta, sustine Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) care a organizat, marti, o conferinta de presa, pentru a marca protestul organizat la nivel…

- Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) estimeaza o scadere cu 40% a numarului de turisti in acest an, daca voucherele de vacanta pentru angajatii institutiilor statului nu vor mai fi date. Presedintele AMDTDD, Catalin Tibuleac, a declarat miercuri, la Adunarea Generala…