Stiri pe aceeasi tema

- O fabrica de langa municipiul Tulcea produce ulei industrial din deseurile din plastic si cauciuc si este singura investitie ecologica privata data in folosinta anul acesta in judet, cu un buget total de un milion de euro, finantat din fonduri europene. Ideea acestei afaceri i-a apartinut administratorului…

- Politistii tulceni impreuna cu reprezentanti ai DGASPC Tulcea au adus bucurie celor mai putin norocosi. Politistii din cadrul Politiei orasului Isaccea, alaturi de reprezentanti ai Directiei Generale de Asisitenta Sociala si Protectia Copilului si au unit fortele pentru a aduce un zambet si bucurie…

- Doar doua unitati de cazare din Delta Dunarii sunt deschise in aceasta iarna, in conditiile in care in anii trecuti numarul pensiunilor care aveau oferte pentru sarbatorile de iarna era de cel putin sase ori mai mare, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei…

- Secretarul de stat Raed Arafat a facut cateva recomandari in ceea ce privește petrecerea sarbatorilor de iarna cu familia. Acesta a transmis ca interacțiunile cu parinții și bunicii ar trebui sa fie limitate. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, recomanda romanilor sa fie…

- O importanta furtuna de iarna, care inainteaza miercuri pe coasta de est a Statelor Unite, ar putea aduce pana la 60 de centimetri de zapada in unele zone din nord-est si ploaie inghetata in alte regiuni de pe coasta Atlanticului, conform prognozelor meteorologilor, relateaza Reuters. …

- Odata cu venirea anotimpului rece, femeile iși pun problema alegerii de incalțaminte dama . In garderoba femeilor se afla intotdeauna cel puțin 3 perechi de incalțaminte dama pe care doresc mai mereu sa și le inlocuiasca odata cu apariția noilor trenduri sau noului sezon. Categoria de incalțaminte…

- Pandemia de coronavirus nu ne ofera prea multe opțiuni in privința petrecerii vacanței de iarna, anul acesta. Cu zeci de localitați aflate in carantina, cu restricții dure și restaurante inchise, concediile de alta data raman doar o amintire pentru mulți dintre romani. Despre unde se poate face, totuși,…

- Ce sa faci: alegi un set de cauciucuri pentru toate sezoanele care vor fi de folos tot anul sau treci direct la cauciucurile de iarna? Aceasta este o intrebare pe care mulți șoferi și-o pun chiar acum mai ales in țari care au legi legate de cauciucurile de iarna. Nu exista un raspuns simplu, dar cheia…