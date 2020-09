Prefectura judetului Tulcea a inceput vineri distribuirea materialelor necesare alegerilor locale, insa in judet, la mijlocul saptamanii, mai erau sectii de votare nemarcate, iar intr-una din ele angajatii unei societati de constructii executau lucrari de reparatii.



Pentru alegerile locale de duminica, 27 septembrie, Prefectura judetului Tulcea a preluat de la Regia Autonoma Monitorul Oficial 853.424 buletine de vot care pana miercuri, 23 septembrie, au fost sortate si ambalate urmand sa fie distribuite vineri si sambata in cele 204 sectii de votare.



"In acelasi timp,…