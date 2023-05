Stiri pe aceeasi tema

- The New York Times a vizitat inainte de incoronare casa din Ardeal a regelui Charles, una dintre cele 56 de cabane, 12 case și 7 palate pe care acesta le deține. Pensiunea se afla in Valea Zalanului, județul Covasna, la 30 de kilometri de Sfantu Gheorghe.Incoronarea monarhului englez, programata sambata,…

- The New York Times a prezentat proprietatea pe care regele Charles o deține in Transilvania, intr-un peisaj idilic, plin de verdeața și scufundat in liniște. E ca o intoarcere in timp cu 100 de ani, susțin americanii, care amintesc ca monarhul britanic ar fi spus ca este descendent al lui Vlad Țepeș

- Papa Francisc i-a facut un cadou deosebit regelui Charles, pentru incoronarea de pe 6 mai. Suveranul Pontif i-a daruit regelui Marii Britanii mici fragmente ale crucii pe care a fost rastignit Iisus Hristos.

- Traseul incoronarii regelui Charles a fost dezvaluit si imparte englezii in doua tabere! Cea mai mare nemultumire este ca suveranul a scurtat traseul. Britanicii se tem ca vor fi nevoiti sa doarma in strada ca sa ocupe un loc in fata, de unde sa poata vedea cuplul regal. Pe sase mai, in ziua ceremoniei,…

- A ramas fix o luna pana in ziua cand Charles al III-lea va prelua oficial tronul. Pregatirile pentru marele eveniment regal sunt deja fierbinti. Viitorul rege si consoarta lui, au trimis deja invitatiile.

- Printul Harry si Meghan Markle au fost invitati sa participe la incoronarea regelui Charles III, care urmeaza sa aiba loc pe 6 mai, a informat duminica The Sunday Times, potrivit AFP. Cuplul, care a plecat in Statele Unite in 2020, nu a anuntat inca daca va face deplasarea in Marea Britanie.

- Cel mai așteptat eveniment regal de anul acesta, incoronarea regelui Charles al III-lea, este programat pentru data de 6 mai, iar festivitațile se vor desfașura pe parcursul a trei zile. Palatul Buckingham a anunțat deja ce se va intampla in cele 3 zile de sarbatoare, in linii mari, dar inca nu se știe…

Logo-ul oficial pentru incoronarea regelui Charles III a fost dezvaluit de Palatul Buckingham. Acesta a fost creat de Jony Ive, designerul iPhone, informeaza BBC.