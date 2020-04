Stiri pe aceeasi tema

- Situația pare sa fi scapat de sub control in orașul Țandarei din județul Ialomița, dupa ce tot mai multe persoane au inceput sa fie depistate pozitiv sau sa se prezinte la spital cu simptome de coronavirus!

- Au fost inregistrate 52 de decese din cauza noului coronavirus in Romania. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, alte doua decese au fost raportate in județele Sibiu și Ialomița. Deces 51: Femeie, 65 de ani, jud. Sibiu. Internata pe data de 27.03.2020 SCJU Sibiu – ATI ; in aceeași zi s-au recoltat…

- Numarul deceselor de Coronavirus in Romania a ajuns la 37. Deces 35: Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020 in izolatorul CPU Spital Țandarei. Fara boli asociate cunoscute. Deces 36 Barbat,…

- Sâmbata, 28 martie, a fost ziua în care au fost anunțate cele mai multe decese: 11. Un barbat de 39 ani din județul Ialomița, fara boli asociate, care a murit în urma cu doua zile, a fost confirmat cu Covid-19 post-mortem. Acest deces și înca doua, toate din Ialomița,…

- Un barbat de 74 de ani, din Ialomița, internat la Bacau, a murit din cauza complicațiilor infecției cu noul coronavirus. Acesta este al 12-lea caz de deces pe teritoriul Romaniei. Reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica (GCS) au anunțat, marți seara, ca un barbat de 74 de ani, din Ialomița,…

- Asociatia Elevilor din Constanta, prima structura independenta de reprezentare a elevilor din Romania, solicita inceperea demersurilor in vederea suspendarii cursurilor tuturor unitatilor de invatamant in contextul cresterii alarmante a cazurilor de infectare cu Coronavirus. Reprezentantii elevilor…