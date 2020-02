Stiri pe aceeasi tema

- Se discuta foarte mult in aceasta perioada despre inIțiativa dvs. “O CASA PENTRU FIECARE TANAR”. In ce consta acest proiect? Ce ofera Primaria? Bacaul se confrunta cu o problema importanta: prea mulți tineri pleaca din orașul nostru. Unii dintre cei ramași in Bacau se uita la București, dar și la Europa…

- Sfarșit de an. Dar nu și de aventura. La patru zile dupa ce au incheiat turul Diviziei A1 pe locul 3, grație succesului cu 3-1 contra Medgidiei, voleibalistele Științei Bacau au finalizat 2019 cu un nou succes. Tot cu 3-1, dar acasa. Acasa, in…Europa. Aseara, studentele au trecut cu 3-1 de portughezele…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat, miercuri, Parlamentului European, „Pactul ecologic european”, un plan prin care propune statelor membre UE sa elimine emisiile de gaze cu efect de sera pana in 2050, iar Europa sa devina un continent neutru din punct de vedere climatic.…

- Comisia de Dezvoltare Regionala a Parlamentului European a prezentat miercuri un studiu ce evalueaza rolul acestei instituții in domeniul politicii de coeziune, dat fiind faptul ca Tratatul de la Lisabona a introdus o procedura de „co-decizie” prin care Parlamentul și Consiliul au competențe egale in…

- Volei feminin/ Cupa Challenge, șaisprezecimi de finala, tur 5871 de kilometri, trei avioane schimbate și 19 ore de drum! Astfel a inceput aventura voleibalistelor de la Știința Bacau in actuala ediție a Cupei Challenge. Din punct de vedere sportiv, sorții nu au fost foarte duri cu bacauancele, carora…

- Cumparaturile de azi te trimit in vacanța de maine! Cumpara in luna decembrie din Arena Mall și poți caștiga o vacanța de vis in Krabi, THAILANDA! Oricare dintre noi a visat, macar o data sa-și petreaca vacanța in alta parte a lumii. Fie ca vorbim despre Europa, Africa sau fascinanta Asia, sunt o mulțime…

- * primul magazin a fost deschis in Bacau, dar francizorul a ajuns la 39 de magazine in Romania și in Europa * in trimestrul urmator, in business-ul Barrier va investi și un holding elvețian Magazinul Flosim Impex din Bacau, prima franciza deschisa in Romania de compania Barrier – producatorul bacauan…

- Pana la 28 noiembrie, tinerii bacauani se pot inscrie in programul „DiscoverEu”, prin care le va fi permisa calatoria, gratis, cu trenul prin Europa. Articolul Gratuitate la calatoriile cu trenul prin UE pentru tinerii bacauani apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .