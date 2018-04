Stiri pe aceeasi tema

- Motive sa mergi la munte in orice sezon sunt multe. In primul rand, scapi de poluarea care a devenit parte integranta a marilor orașe. Apoi, ești mai aproape de natura, de padure și de cer. Sunt insa și alte motive, mai puțin „generale”, pentru care zilele acestea ai putea merge pe Valea Prahovei,…

- Hotelierii si proprietarii de vile si pensiuni din statiunile de pe Valea Prahovei au pachete turistice pentru sarbatorile de Pasti la preturi care pornesc de la 350 de lei de persoana pentru trei nopti de cazare cu demipensiune si masa festiva. Unele oferte inclus reduceri la centre SPA sau de divertisment…

- Partiile de schi vor fi deschise weekend-ul acesta in majoritatea stațiunilor de la munte, turiștii care doresc sa iasa din București sau din oreașele mari putand sa petreaca la munte zilele ce vin. La munte, ca și in alte multe orașe, vremea arata de parca ne apropiem de Craciun, și nu de Paște, iar…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a anunțat ca gradinițele nou construite din Anghelești, comuna Ruginești, și din Slobozia Bradului primesc mobilier pentru salile de clasa. Acordarea mobilierului are loc in cadrul Proiectului Reforma Educației Timpurii in Romania (P.R.E.T). Potrivit…

- Primul apel la 112 a venit, duminica seara, din partea unui avocat din București care a plecat singur pe schiuri de la Cota 2000, dar in loc sa aleaga unul dintre traseele marcate din Valea Dorului sau Valea Soarelui a pornit spre Cantonul Peleș. Barbatul a ramas blocat undeva la 1.500 de metri altitudine…

- Cursurile in scolile si gradinitele din Sinaia sunt suspendate, joi, pentru ca elevii nu pot ajunge din cauza zapezii si a viscolului. Potrivit primarului din Sinaia,Vlad Oprea, autoritatile au decis sa suspende, joi, cursurile la toate scolile si gradinitele din Sinaia.

- Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, unde peste 130 de tiruri si camioane sunt oprite. Drumurile nationale din Moldova sunt acoperite, joi dimineata, cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic din Politia Romana. DN67C Transalpina…

- Datorita vremii nefavorabile – vorbim de ninsori abundente care au cazut in ultimele ore – la nivelul orasului Sinaia s-a luat decizia ca astazi sa nu se desfasoare cursuri scolare. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia, a anuntat ca „din cauza condițiilor meteo nefavorabile se suspenda astazi cursurile…