Stiri pe aceeasi tema

- # Reportaj cu și despre Adi Popa de la „Muscel TV”, unul dintre veteranii presei din Campulung Cand era mic, de ziua lui de naștere se defila. Apoi el, dupa ce asista la eveniment, mergea la cofetarie ca sa primeasca dulcele de aniversare daruit de parinți. Asta e o chestie care face parte din farmecul…

- Deputatul Florin Roman anunta sfarsitul lui Ludovic Orban la conducerea PNL: “E nevoie ca de aer, de lideri puternici, de o noua improspatare a imaginii partidului, pentru ca lupta pentru 2024 a inceput deja!” ”Romania anului 2021 inseamna inca suferința, deși liderii politici incearca sa imprime speranța…

- Doctorul Virgil Musta este pe frontul Covid-19, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, inca de la apariția primului caz. A vazut multe, a trecut prin multe, le-a redat sanatatea multor pacienți. A petrecut mult timp incercand sa combata virusul și este tot acolo, pe baricade.…

- Benny Adegbuyi (35 de ani) și Badr Hari (36 de ani) lupta in main event-ul galei Glory 76, sambata, dupa ora 22:00. Infruntarea poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Lupta dintre Benny Adegbuyi și Badr Hari va fi transmisa in exclusivitate pentru Romania pe platforma online Sport Extra. Detalii…

- La Timișoara, acum 31 de ani, s-a murit pentru libertate. La Cimitirul Eroilor din urbea de pe Bega a avut loc astazi o slujba de pomenire a celor decedati la Revoluția din Decembrie 1989. Astazi este zi de doliu la Timișoara, dupa ce, in urma cu 31 de ani, primii oameni au fost secerați de ... The…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, inaintea participarii joi la Consiliul European, ca se va implica direct pentru a initia si construi o serie de structuri care sa sa sutina eforturile Romaniei in domeniul schimbarilor climatice. Seful statului a precizat ca schimbarile climatice vor fi o tema…

- Depunere de coroane la Cumpana, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei.La Cumpana, de 1 Decembrie, au fost omagiati eroii cazuti pe campul de lupta pentru libertate, dreptate, adevar, neam, pentru Romania si pentru ca noi astazi sa fim liberi, sa gandim liber, sa credem si sa visam cat mai inalt.Intr…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei un mesaj din suflet a avut și fostul ministru al Aparii Naționale și vicepremier pentru siguranța naționala, Gabriel Oprea: ”La mulți ani romani, La mulți ani Romania! Marea Unire este cel mai mare reper istoric al Romaniei. Avem datoria sa pastram vie…