Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de o saptamana datorata meciurile echipelor romanești (Oradea și Sibiu) in Europa, Liga Naționala de baschet masculin – ediția 2020/21 revine in prim plan la finele acestei saptamani. In perioada 6-9 februarie anul curent sunt programate jocurile turneului 7 din sezonul regulat. Meciurile…

- "Vom avea si noi aceasta tulpina mai repede decat ne imaginam. (...) Mai multe state europene, printre care Italia, Olanda, Belgia au interzis zborurile din Marea Britanie. Tara Galilor a decis sa impuna o noua carantina nationala, in Scotia sunt inasprite restrictiile, iar calatoriile inspre si dinspre…

- In fiecare an, in saptamana 16 – 22 decembrie ne amintim de Revoluția din 1989, de cei care au luptat și s-au sacrificat atunci pentru a pune capat unui regim anacronic și pentru a readuce speranța unui popor care timp de aproape o jumatate de secol traia in teroare. Evenimentele petrecute la finalul…

- Tudor Ciuhodaru, medicul UPU Iasi, a declarat in aceasta dimineata, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS, ca informatia legata de aparitia unei noi mutatii a coronavirusului este "oficiala" si sunt 10 lucruri pe care trebuie sa le stim legate de aceasta. In primul rand, atrage atentia medicul,…

- "Vom avea si noi aceasta tulpina mai repede decat ne imaginam. (...) Mai multe state europene, printre care Italia, Olanda, Belgia au interzis zborurile din Marea Britanie. Tara Galilor a decis sa impuna o noua carantina nationala, in Scotia sunt inasprite restrictiile, iar calatoriile inspre si dinspre…

- Tanara doctorița va fi inmormantata in Romania. Trupul neinsufletit va fi adus in comuna natala din județul Prahova. Femeia a fost injunghiata luni, 7 decembrie, de catre fostul sau iubit, un barbat din București. Cei doi au avut o legatura de scurta durata și extrem de tensionata, conform ZIARE.com.Se…

- Tanara doctorița va fi inmormantata in Romania. Trupul neinsufletit va fi adus in comuna natala din județul Prahova. Femeia a fost injunghiata luni, 7 decembrie, de catre fostul sau iubit, un barbat din București. Cei doi au avut o legatura de scurta durata și extrem de tensionata, conform ZIARE.com.Se…

- IMPRESIONANT:250 de obiecte de arta semnate Andrei Pandea, cate unul pentru fiecare an trecut de la nașterea compozitorului Ludwig van Beethoven, vor forma publicul simbolic al concertului online „ ATINS prin muzica // Beethoven // Testament ”, cu care violoncelistul Makcim Fernandez Samodaiev și pianista …