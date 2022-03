Reportaj - Sediul Egros, plină de refugiaţi: mame cu mulţi copii şi fraţi fără părinţi Ieri erau 150 de oameni si se mai pregateau 100 de saltele. Voluntarii ne-au spus ca ar fi nevoie de obiecte de igiena, pampersi pentru copiii mici, servetele umede sau uscate, dar si conserve de orice fel. La cladirea de birouri de la Egros, de deasupra SUPECO, s-a organizat aproape ad-hoc un centru pentru refugiati care putea adaposti ieri, 2 martie, aproximativ 150 de refugiati, iar voluntarii de aici faceau eforturi pentru a suplimenta locurile cu inca 100 pentru ca cele 150 erau deja ocupate aproape in totalitate. Au vrut initial, cei de la cladirea de birouri, sa faca si ei ceva pentru refugiati… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

