Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Profesionala „Gheorghe Sincai" din comuna Raciu, ajunsa in al treilea an de functionare, a reusit sa salveze de la abandon scolar cativa zeci de elevi si sa asigure resursa umana pentru fermele din zona, oferind pregatire in profilul mecanic agricol si cultura plantelor. „Scoala profesionala…

- Inspectorii de munca din județul Mureș au efectuat luna trecuta 65 de actiuni de control. S-au aplicat sanctiuni contraventionale pentru 51 agenti economici, din care 12 au fost sanctionati pentru munca nedeclarata. De asemenea, au fost identificate 16 persoane care prestau activitate fara a avea incheiat…

- Camera Deputatilor ar putea incerca sa deblocheze saptamana aceasta proiectul care obliga oamenii sa detina un certificat verde pentru a merge la locul de munca. Pe agenda Parlamentului se va mai aflat si proiectul de eliminare a pensiilor speciale sau ultima rectificare bugetara. Proiectul de lege…

- In perioada 6-13 noiembrie 2021, la Piatra Neamț, s-a desfașurat Olimpiada Internaționala de Astronomie in format online (IRAO 2021), organizata de Observatorul Astronomic INAF-Brera, Milan, Italy. Elevul Tuș Traian Rareș (Colegiul National „Gheorghe Șincai” Baia Mare), care a concurat la categoria…

- Angajații de la privat și de la stat vor beneficia de testare gratuita pentru COVID pentru intrarea la locul de munca, insa doar pentru 30 de zile, a anunțat președintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, Nelu Tataru. „S-a acceptat un termen de 30 zile pentru testari gratuite”, a anunțat…

- Horia Marchean a susținut ore de literatura, in cadrul proiectului "Scriitori la școala", pentru elevii din clasele a XI-a A, a XII-a C și a XI-a E de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai" din Targu Mureș. Intalnirile dintre scriitor și elevi au avut loc joi, 21 octombrie, fiind organizate de Asociația…

- Raluca Turcan a subliniat, marti, importanta cresterii gradului de ocupare a locurilor de munca, cu personal bine calificat, aratand ca multi dintre predecesorii sai de la ministerul de resort au ignorat acest aspect. “Aveti nevoie ca de aer, stim, de forta de munca bine calificata, iar aici ministerul…

- Franța a suspendat contractele de munca a 3.000 de cadre medicale – infirmieri și asistenți – care au refuzat sa se vaccineze, a anunțat Olivier Veran, ministrul Sanatații, conform RFI. Masura a intrat in vigoare dupa adoptatea legii privind obligația vaccinarii impotriva Covid pentru anumite categorii,…