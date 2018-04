Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul primei zile a vizitei de lucru in Republica Moldova, care are loc in perioada 18-20 aprilie a.c., ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a avut, ieri, 19 aprilie, intalniri cu o serie de reprezentanti ai Administratiei de la Chisinau, ai cultelor, dar si cu membri…

- Ca istoric al clipei nu puteam sa nu fiu interesat de rezultatele alegerilor din Ungaria. Sondajele de opinie il dadeau ciștigator detașat pe premierul in exercițiu Victor Orban, prezentat romanilor de presa TeFeLista drept un dușman al Poporului, prin politica sa rebela fața de Bruxelles, pentru TeFeLism,…

- Astazi a avut loc festivitatea de deschidere a programului „Descopera și Cunoaște Romania", ediția Centenar, care va cuprinde 450 de romani din comunitațile istorice, cu 50% mai mulți decat in ediția precedenta, anunța Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni din Romania.

- Ministerul de Externe al Ungariei a reacționat la amendarea de catre autoritațile județene a primarul care au arborat steagul maghiar. Oficialii maghiari au spus ca este de neacceptat ca au fost pedepsiți edilii care au folosit insemnele naționale ale Ungariei, tocmai cand minoritatea sarbatorește Ziua…

- Pentru a elabora și aplica politica statului roman in ceea ce privește drepturile romanilor plecați din țara, in anul 2017 a fost inființat Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) și a fost aprobata de catre Guvernul Romaniei Strategia Naționala pentru Romanii de Pretutindeni pentru perioada…

- Ministerul pentru Romanii de Prutindeni din Romania este o instituție relativ noua, fiind inființat acum un an. Pana atunci, activase Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. In ultima perioada, la București, au existat voci care optau pentru desființarea instituției, totuși, a ramas in componența…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei hotarari adoptate joi de Guvern, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana de a studia in…

