Reportaj Reuters despre cum talibanii au început să asasineze piloți afgani Situația se inrautațește din ce in ce in Afganistan, in condițiile in care nu doar ca talibanii au reușit sa ocupe o parte semnificativa a țarii. Talibanii țintesc in ultima vreme piloții aviației afgane, o „resursa” extrem de rara pentru forțele guvernamentale. Reuters a scris despre situația piloților din Afganistan și despre felul in care acționeaza talibanii – cel puțin șapte piloți au fost asasinați in afara bazelor, in ultimele luni, in Afganistan. Dastagir Zamaray a fost maior in aviația afgana, iar inainte sa fie ucis, devenise atat de infricoșat de asasinatele comise de talibani impotriva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut vineri presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ''Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala…

- Situația se inrautațește din ce in ce in Afganistan, in condițiile in care nu doar ca talibanii au reușit sa ocupe o parte semnificativa a țarii, dar și ca urmare a misiunilor lor secrete de destructurare și distrugere a armatei afgane - talibanii țintesc in ultima vreme piloții aviației afgane, o „resursa”…

- Talibanii au anuntat luni o incetare a focului de trei zile pentru Eid al-Fitr, sarbatoarea musulmana care va marca in aceasta saptamana sfarsitul lunii sfinte a Ramadanului, la doua zile dupa un atac asupra unei scoli care a facut peste 50 de morti, majoritatea adolescente, si a carui responsabilitate…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti în ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, în contextul în care armata americana a început retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP,…

- Joe Biden a decis ca trupele americane sa ramâna în Afganistan pâna la 1 mai, data fixata în acordul cu talibanii, dar se vor retrage "fara conditii" pâna în 11 septembrie, când se vor împlini 20 de ani de la atentatele din 2001 în Statele…