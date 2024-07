Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat prestația Italiei la Euro 2024. Peninsularii au parasit competiția in faza optimilor de finala, 0-2 in fața Elveției. Italia a venit la turneul final din calitate de deținatoare a trofeului. A incheiat grupa pe poziția secunda,…

- In weekendul 29-30 iunie, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București va transforma Calea Victoriei intr-o veritabila scena a teatrului stradal internațional, plina de viața și culoare, cu spectacole itinerante prezentate de artiști independenți din Italia, Franța și Spania. O atmosfera electrizanta…

- Pentru optimile de finala ale EURO 2024, mai multe echipe și-au asigurat deja calificarea. Dintre acestea, se numara Germania și Elveția din Grupa A, Spania și Italia din Grupa B, Anglia din Grupa C, precum și Olanda și Franța din Grupa D. Aceste echipe și-au asigurat locul prin performanțele remarcabile…

- EURO 2024 continua sa surprinda și sa aduca momente de neuitat pentru iubitorii fotbalului. Intr-o seara plina de emoții, Italia și Spania și-au asigurat locurile in optimile de finala, fiecare echipa traind povestea sa unica și plina de dramatism. Italia – Croația: egalare in ultimul minut Meciul dintre…

- Astazi, 24 iunie 2024, la ora 22:00 (ora Romaniei), se joaca ultima etapa a Grupei B de la Euro 2024, cu doua meciuri decisive: Croația vs Italia și Albania vs Spania. Ambele partide sunt esențiale pentru determinarea echipelor care vor avansa in fazele eliminatorii ale turneului. Clasamentul inainte…

- Partidele de centru-dreapta și de extrema-dreapta se așteapta sa obțina cel mai mare numar de locuri la alegerile de duminica din Uniunea Europeana in țarile cele mai populate precum Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia, potrivit informațiilor furnizate de POLITICO. Franța a marcat aceasta tendința…

- La cinci zile dupa ce trei tineri romani au fost luați de apele unui rau, in nordul Italiei, procurorii italieni vor sa afle daca tragedia putea fi evitata. Ancheta arata ca elicopterul care putea sa ii salveze pe tineri a plecat la mai bine de 20 de minute dupa ce s-a dat alarma, dupa apeluri repetate…

- Un numar de 140 de persoane din Germania, Austria, Belgia, Cehia, Franta, Olanda, Polonia, Ungaria, Italia, Spania, Slovenia si Romania vor participa, in perioada 6 – 9 iunie, la Sumuleu Ciuc, la cea de-a 40-a editie a Congresului Europassion, care reuneste grupurile din Europa ce pun in scena reprezentarea…