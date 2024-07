Cei 33 de eurodeputați romani au inceput marți, 16 iulie, noul mandat din Parlamentul European, in randul acestora fiind diferențe evidente privind modul cum vor sa iasa in fața inca de la debutul celor cinci ani de legislatura. Unii au mizat pe modul cum vor sa influențeze ce se intampla la Strasbourg și Bruxelles, in timp ce alții au mers pe un comportament spre zona spirituala, cu tamaie, mir și icoana protectoare.Noul legislativ european și-a inceput activitatea marți, 16 iulie, zi in care au fost votate și mai multe funcții, printre care cea de președinte, cei 14 vicepreședinți și cei 5 chestori.…