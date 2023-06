Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu: Sectorul 6 are de zi un nou parc, de aproximativ 5 hectare. Parcul Liniei, construit in Sectorul 6 de-a lungul unei foste linii de tren din cartierul Militari, a fost inaugurat joi, de Ziua Internationala a Copilului, de catre primarul Ciprian Ciucu, informeaza Agerpres. CITESTE…

- ”Arqa, cel mai nou dezvoltator imobiliar, cu capital 100% romanesc, anunta un nou proiect rezidential care va fi dezvoltat in zona Iancu Niculae, aflata in Nordul Capitalei. Pentru acest proiect, Arqa a achizitionat un teren de 10.000 de metri patrati, in valoare de peste 6 milioane de euro”, anunta…

- Sectorul 4 al Municipiului București obține de la Guvernul Romaniei finanțare pentru consolidarea Planșeului Unirii!Sectorul 4 al Municipiului București continua proiectul de consolidare a celor doua obiective de infrastructura de importanța strategica ale Capitalei - Planșeul Unirii și Pasajul…

- Avarie majora in București: Un spital și peste 600 de blocuri din Sectorul 1, fara apa calda.Noua avarie majora din sistemul de termoficare a Bucurestiului a lasat fara apa calda sute de blocuri si un mare spital, informeaza Antena3CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jean Sasu a facut primele declarații dupa ce a fost injughiat! Cum se simte patronul de la Nuba dupa incidentul șocant care a avut loc in cursul zilei de ieri in fața unui local de fițe din Sectorul 1 al Bucureștiului.

- Greenpeace Romania si Grupul de Initiativa Civica IOR-Titan organizeaza, sambata, o actiune civica, la care sunt invitati cetatenii preocupati de situatia suprafetei de 12 hectare retrocedata din Parcul IOR. „Sambata, de la ora 12,00, invitam toti cetatenii ingrijorati, revoltati sau doar curiosi de…

- Pompierii bucuresteni au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la terasa unui bloc aflat in reabilitare, din Sectorul 5 al Capitalei. Un nor imens de fum negru este vizibil de la mare distanța din mai multe zone ale Bucureștiului.