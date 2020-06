Stiri pe aceeasi tema

- Protestele din capitala Romaniei sunt la unison cu cele din ultimele zile, care au cuprins marea majoritate a statelor europene. In București, protestatarii nemulțumiți de modul in care Guvernul și Președinția au gestionat pandemia și acuza oficialitațile ca au manipulat informațiile despre boala,…

- In Noaptea Valpurgiei, tradiția spune ca vrajitoarele și demonii se dezlanțuie pentru cateva ore. Zeci de mii de persoane participau, in anii trecuti, la aceasta sarbatoare. Citeste si Reportaj BBC in Suedia, tara care nu a impus izolarea. "Un pariu riscant" ”Lund (orasul unde se desfasoara…

- In saptamanile care au trecut de la declararea pandemiei de coronavirus, umila masca medicala s-a transformat, pentru foarte multi americani, intr-un accesoriu cool, la moda, transmite miercuri Reuters. Disponibila acum intr-o multime de stiluri si cu fel de fel de imprimeuri, mastile…

- In cei peste 75 de ani de istorie, FMI nu a lansat predicții asemanatoare cu acestea. "Este foarte probabil ca economia globala sa experimenteze cea mai grava recesiune de dupa Marea Depresiune din 1930, depasind criza financiara globala de acum un deceniu", a explicat Gita Gopinath, economistul…

- Ordonanța Militara nr. 4 le impune primariilor sa monteze dispensere cu dezinfectant la fiecare scara de bloc, insa primariile nu au gasit inca o soluție sa le procure. Pe piața nu exista destule dispensere, nici dezinfectanți, iar costurile estimate pentru acesta procedura sunt enorme.Autoritaților…

- Vremea 24 martie. Este o zi neobișnuitde rece pentru sfarșitul lunii martie, iar temperaturile scazute,ploaia și lapovița sunt prezente aproape in toata țara.Temperaturile se vor situa intre -2 și maximum 6 grade iar vantulva sufla și el in rafale, intensificand senzația de frig. Se mai așteapta ninsori…

- Vremea 17 martie 2020. Astazi, vremea cotinua sa se incalzeasca, in cea mai mare parte din tara. Cerul va fi variabil, cu unele innorari, pe arii restranse si ploi slabe, in nord-estul tarii -in zona montana aferenta precipitatiile vor fi mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari pe crestele…

- In aceste zile, Libertatea considera o datorie profesionala sa reflecte problemele carora le fac fața cei mai expuși dintre oamenii care pot fi afectați de virus. Ca este vorba despre romanii care n-au apa curenta, de cei care-și vad slujbele puse in pericol, de oamenii din inchisoare sau de cei ramași…