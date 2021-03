Stiri pe aceeasi tema

- Simply Red, Chris de Burgh, Schiller, Sandra, Chris Norman, Modern Talking, Richard Clayderman, Francesco Napoli, Maritza, BZN, George Backer, No Mercy, Oscar Benton, Francesco Napoli, ori marele chitarist Yngwie Malmsteen, sunt cateva din marile nume pe care agentul concertistic, unul dintre cei mai…

- Maștile cu supapa nu sunt recomandate pentru a fi utilizate pe timpul pandemiei de coronavirus. Potrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii din Romania, acestea sunt destinate lucratorilor industriali pentru a preveni respirația prafului și particulelor in timp ce supapa se

- Aproape unul din trei copii din Germania sufera de probleme de sanatate mintala la mai putin de un an de la izbucnirea crizei provocate de pandemia de coronavirus, potrivit unui studiu publicat miercuri, relateaza dpa . In urma celei de-a doua evaluari realizate in cadrul studiului condus de Centrul…

- Odata cu restrictiile impotriva raspindirii COVID-19, supermarketurile au ramas in Germania unele dintre putinele locuri unde se mai poate socializa; prin urmare, filiala lantului comercial Edeka din orasul bavarez Volkach ii invita pe cei singuri sa vina la cumparaturi la supermarketul sau in fiecare…

- Anul 2020 va ramane in istorie ca anul in care pandemia a pus stapanire pe intreaga omenire iar tot ceea ce s-a intamplat pe parcursul anului și-a pus amprenta asupra ISU Alba atat prin prisma activitaților desfașurate cat și prin impactul asupra starii de sanatate, fizica și chiar psihica, a personalului.…

- Inca de cand a inceput pandemia si pana in prezent, numarul de persoane care joaca in cazinourile online este in continua crestere, iar cand spunem asta ne referim la site-urile din intreaga lume, inclusiv la casino online Romania. Sunt mai multe motive pentru care cazinourile online au atras un numar…

- Excedentul de cont curent al Germaniei a scazut in 2020 pentru a cincilea an consecutiv, iar China a depasit cea mai mare economie europeana in timpul pandemiei, inregistrand cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global, arata datele publicate vineri de Institutul de cercetare economica…

- Intre 11 ianuarie și 5 februarie, la Centrul de Formare și Pregatire in Descarcerare și Asistența Medicala de Urgența din cadrul ISU „Banat” al județului Timiș, 11 cadre militare, angajate temporar pe durata starii de risc epidemiologic si biologic, urmeaza „Cursul de prim ajutor calificat, descarcerare…