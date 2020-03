Copiii din Targu Mures, intre care si Benjamin, elev din clasa a IV-a, si Yasmine, care este in clasa a VII-a, ambii la Liceul Vocational de Arta, care stau acasa in urma masurilor luate pentru prevenirea raspandirii infectiei cu coronavirus, nu privesc aparitia COVID-19 in lume ca pe o fatalitate, ci mai degraba ca pe o oportunitate de a petrece mai mult timp cu parintii lor, dar si ca pe o lectie menita sa ii invete ceva anume pe adulti. Pe langa desenele pe care le realizeaza in aceste zile, in care transmit in mod constant mesaje de incurajare si de reintoarcere la grija pentru natura, copiii…