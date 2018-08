Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul oficial al Primariei Municipiului București a fost spart, iar hackerii au publicat doua comunicate de presa cu mesajul injurios la adresa PSD-ului. Primul mesaj a fost șters, însa la scurt timp a aparut un al doilea. Administratorii site -ului l-au suspendat…

- A cunoscut o romanca pe un site de matrimoniale, a intrat cu ea in vorba și a vrut s-o cunoasca. E povestea unui italian care a fost indeajuns de naiv sa „decarteze” o suma uriașa pentru a 0 intalni in carne și oase pe femeiea visurilor lui. Acum, atat ea, cat și complicii ei au ajuns pe mana polițiștilor.…

- Reportaj de Dragoș Sasu. Fotografii: Vlad Chirea 160 de kilometri de București. Satul Luciu, din comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița. Oameni imbracați in costume de protecție albe au impanzit localitatea unde se manifesta agresiv virusul pestei porcine africane. Sunt pe toate ulițele. Unii au in…

- Un nou tratament anti-HIV produs de compania farmaceutica GlaxoSmithKline (GSK) s-a dovedit a fi la fel de eficient ca terapia tradiționala, care implica un cocteil din trei medicamente, chiar și in cazul unor persoane care prezinta in organism niveluri ridicate ale virusului care provoaca SIDA,…

- Premierul italian Giuseppe Conte a declarat joi ca nu a facut nicio promisiune la summitul NATO privind o crestere a cheltuielilor militare ale tarii sale, dupa ce presedintele american Donald Trump a afirmat ca a obtinut angajamentul aliatilor de a majora bugetele pentru aparare, transmite Reuters.…

- Atunci cand boala strica anturajul...sau cum putem sa ne facem ca nu vedem mesajul. Era o zi ca oricare alta, primesc telefon, o copila de doar 6 ani are nevoie de sange. In capul prietenei mele este nevoie ca mesajul sa il postez eu, deoarece am vizibilitate…