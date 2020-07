REPORTAJ: Mangalia inventează "turismul de şantier" Hogea cheama credinciosii la rugaciune, dar sunetul emotionant din difuzoare, venit parca dintr-o alta lume, e acoperit brusc de un picamer care sparge nemilos asfaltul din piata alaturata moscheei Esmahan Sultan din Mangalia. Un nor de praf se ridica odata ce pescarusii isi iau zborul.



In plin sezon estival, Mangalia, pana nu demult unul dintre cele mai linistite si atragatoare orase-statiuni de pe litoralul romanesc, arata ca un santier, iar unele lucrari de constructie sunt parca abandonate.



Chiar si asa, oamenii aleg in continuare sa-si petreaca vacanta printre gramezi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu a facut aseara un meci de zile mari impotriva celor de la FCSB.Formatia antrenata de Bogdan Andone a inceput slab partida si in minutul 29 era deja condusa cu 0-2, dupa golurile inscrise de Ovidiu Popescu si Dennis Man. Denis Alibec nu a suportat gandul ca poate pierde din nou in fata…

- Locul de intalnire preferat din Piața Victoriei al timișorenilor intra in sfarșit in șantier pentru reabilitare, la un an de la semnarea contractului de execuție. Fantana cu Pești va sta zece luni in șantier, iar la final va avea „un nou concept de jocuri de apa și lumini”. Lucrarile costa peste 130.000…

- bull; Denis a inceput fotbalul la Mangalia, iar FC Farul Constanta l a lansat in fotbalul marebull; Atacantul de 29 de ani a devenit campion al Romaniei cu Astra Giurgiubull; Alibec are noua meciuri si un gol la echipa nationala De Ziua Copilului, mama lui Denis Alibec a postat pe Facebook mai multe…

- Fondatoarea Asociatiei pentru Sustinerea Agriculturii Taranesti din Timisoara, o antreprenoare in legumicultura din Arges si presedinta unui ONG international din Buzau vorbesc despre relatia dintre micii producatori si consumatori, despre modele de succes si despre obstacolele intalnite inainte si…

- Administratia judeteana organizeaza licitatie pentru servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea si verificarea executiei de lucrari pentru reamenajare acces principal la corpul de cladire ndash; Policlinica 2, prin desfacere rampa persoane cu dizabilitati si pozitionare liftndash; str. Stefan…

- Masura ridicarii restrictiilor de circulatie impuse autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, pe DN1 E60 , sectorul Ploiesti ndash; Brasov, se mentine pana in data de 14.05.2020 pe perioada starii de urgenta instituita conform prevederilor decretului 240 2020 privind…