- Catalin Scarlatescu și-a exprimat condoleanțele pe pagina sa de Facebook. "Dumnezeu sa-l odihneasca in pace", a fost mesajul lui Catalin Scarlatescu. Ramon Chicireanu, fost concurent Masterchef, a murit. Suferea de cancer Ramon Chicireanu parea ca a invins cumplita boala dupa…

- Eu cred ca acest virus chinezesc va disparea tot atat de repede pe cat a aparut. Vorba aceea, tot ce este chinezesc nu poate dura mult. Am vazut cu totii calitatea chinezeasca. Cumperi o umbrela, tine de-o ploaie. Cam asa si cu acest coronavirus. Sa ne fereasca Dumnezeu sa apara o epidemie din Germania……

- De multa emoție și bucurie sufleteasca au avut parte credincioșii Parohiei „Sf. Teodosie de la Brazi” din Osnabruck, Germania, cand, prin bunavoința lui Dumnezeu, Inaltpresfințitul Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a poposit la comunitatea romaneasca pentru a oficia slujba…

- DSP Timiș susține despre tanarul de 25 de ani din Reșița care a ingrijit in Germania patru persoane confirmate cu coronavirus ca nu are gripa. Analizele pentru coronavirus sunt așteptate de la București. Cei de la DSP Timiș spun ca au fost anunțați miercuri dimineața de catre medicul de garda de la…

- Orice lucrare mare si frumoasa are in „umbra sa” o idee inaltatoare si un om trimis de Dumnezeu sa mai faca o minune. Or, ideea infratirii dintre presa buzoiana si cea soroceana „plutea in aer” de mai multa vreme, iar persoana care urma sa faca „jonctiunea” se lasa asteptata. Pana la urma, Dumnezeu…

- S-a redat circulatiei si DN2, tronsonul1 Buzau limita cu Ialomita.Reamintim ca incepand cu ora 8,30 autoritatile au ridcat restrictiile pe DN2, tronsoanele 2 si 3, Buzau limita cu Vrancea. De la ora 8,00 au fost ridicate restrictiile si pe drumurile DN1 B Buzau-Ploiesti si DN10 Buzau – Intorsura Buzaului-…

- Carosabilul umed și alunecos le da batai mari de cap șoferilor. Un nou accident rutier a avut loc in Timiș, dupa ce noaptea trecuta patru persoane au fost ranite și transportate la spital, dupa un incident asemanator. De aceasta data o femeie a suferit rani, dupa ce a derapat cu autoturismul pe care-l…