Reportaj in fabrica italienilor de la Isopan care produc panouri sandwich langa Bucuresti, printr-o investitie de 25 mil. euro

- Horizon Capital, unul din principalii administratori de fonduri de private-equity din regiune, a anunțat astazi ca fondul de 200 milioane de dolari aflat în gestiune, Emerging Europe Growth Fund III (“EEGF III”) a investit 7 millioane de dolari pentru o participație…

- Wizz Air face angajari la Sibiu și București. Ce condiții trebuie sa indeplineasca cei care vor sa fie insoțitori de zbor Operatorul low-cost Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Romania organizeaza noi sesiuni de recrutare la Sibiu, pe 8 ianuarie și la București, pe 9 ianuarie, a anunțat…

- Romania devine a 60-a dintre tarile si regiunile pe care Banca Chinei le acopera, iar prin infiintarea sucursalei de la Bucuresti va creste capacitatea serviciilor bancii in Europa Centrala si de Est, participand la construirea initiativei "O centura, un drum", a declarat, luni, presedintele Consiliului…

- Cu o experienta de 18 ani pe piata produselor dulci din Romania, cofetaria Casa Victoria continua procesul de extindere cu o noua locatie in Bucuresti, pe Bulevardul Ion Mihalache 47-49. Investitie de peste 100.000 de euro, cea de-a treia cofetarie a...

- Procter Gamble deschide, in 2021, o noua fabrica la Urlati, in care va produce capsule de detergent lichid pentru Ariel si Lenor, a anuntat, joi, Antoine Brun, vicepresedintele Procter Gamble Europa de Sud-Est, in cadrul unei conferinte in care compania a marcat 25 de ani pe piata locala. ...

- Astra Arad concureaza cu compania turca Bozankaya pe piata din Romania. Licitatiile pentru achizitionarea de tramvaie noi in Timisoara, Bucuresti si Resita au fost castigate de compania din Turcia, in timp ce Astra va livra tramvaie la Arad, Cluj-Napoca, Oradea si Galati.

- Evolutii strategice in sectorul aeronautic din Romania. Interviu cu domnul dr. ing. Catalin NAE, Presedinte si director general INCAS Implicat in organizarea la Bucuresti a evenimentului european de referinta pentru cercetarea si inovarea din domeniul aviatiei, Zilele Aeronauticii Europene (Aerodays),…