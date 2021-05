Stiri pe aceeasi tema

- Italienii testeaza condițiile in care se pot redeschide cluburile. Experimente cu mii de oameni vor avea loc in doua discoteci, in interior și exterior. Oamenii vor intra doar cu permisul verde, iar la ieșire vor fi testați anti-COVID, arata Mediafax. Evenimentele pilot se vor organiza in…

- UTA Arad a anuntat, sambata, ca meciul cu Gaz Metan Medias, din penultima etapa a play-out-ului Ligii I, se va disputa fara punlic, deoarece clubul nu a primit aviz favorabil din partea Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei, informeaza News.ro. Daca s-ar fi permis disputarea…

- Pentru multi romani din Franta, este al doilea an in care sarbatoarea Pastelui este asteptata departe de familie, de cei apropiati si de Romania. Criza sanitara si restrictiile le-au schimbat din nou planurile.

- Magazinele, terasele barurilor si restaurantele, precum si lacasurile culturale, intre care cinematografele si muzeele, isi vor redeschide usile incepand de miercuri 19 mai, iar interdictia de circulatie nocturna va fi valabila dupa ora 21:00, a anuntat presedintele Emmanuel Macron intr-un interviu…

- Ministerul Culturii propune masuri pentru reluarea activitatilor cultural-creative de la 1 iunie 2021, in spatii inchise si deschise, pe baza legislatiei si a recomandarilor autoritatilor publice din Romania. Acestea vor fi analizate de Ministerul Sanatatii si de Comitetul National pentru Situatii de…

- Sedinta decisiva la Palatul Victoria. Reprezentantii HORECA au discutat cu premierul despre planurile pentru relaxarea masurilor in ceea ce priveste restaurantele si despre condițiile in care vom putea merge in vacanțe.

- Solidaritatea Olimpica susține in prezent pregatirea a 55 de sportivi refugiați, care se antreneaza in speranța de a concura la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 din aceasta vara. Bursierii provin din 13 țari și sunt gazduiți de 21 de Comitete Naționale Olimpice (CNO) - Australia, Austria, Belgia, Brazilia,…

- Prima reprezentativa a Romaniei intalneste, sambata, la Soci, selectionata Rusiei, in prima partida a editiei 2021 a Rugby Europe Championship. Competitia conteaza pentru calificarea la Cupa Mondiala 2023 din Franta. Conform regulamentului, primele doua echipe din grupa se califica direct la turneul…