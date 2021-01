Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent care a mistuit, joi noaptea, aproximativ 20 de locuinte ale comunitatii de romi din cartierul Sumuleu al municipiului Miercurea Ciuc a fost punctul de pornire al unui impresionant val de solidaritate al locuitorilor din oras, care au sarit in ajutorul celor afectati, informeaza Agerpres.

