Reportaj Harghita: Rugăciuni pentru pace și bine la impresionantul pelerinaj de Rusaliile Catolice de la Șumuleul Ciuc Credinciosii veniti, sambata, in numar foarte mare la pelerinajul de Rusaliile Catolice, de la Sumuleu Ciuc, s-au rugat pentru pace si pentru binele lor si al celor din jur, fiind pentru prima data, in ultimii doi ani, cand marele eveniment se desfasoara fara restrictiile impuse de pandemie. Inca de la primele ore ale diminetii, credinciosii veniti din tara, dar si din strainatate, majoritatea de limba maghiara, s-au indreptat spre altarul in aer liber, situat in saua dintre muntele Sumuleu Mare si Sumuleu Mic. Unii dintre ei au parcurs pe jos distante impresionante, de sute de kilometri. Mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

