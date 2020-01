REPORTAJ Harghita: Nemulţumire în comunitatea din Ditrău, după angajarea a doi muncitori sri-lankezi la o fabrică de pâine Aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrau s-au adunat miercuri, in fata primariei, nemultumiti ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi muncitori din Sri-Lanka, oamenii sustinand ca le e teama ca la ei in comuna "sa nu vina un val de migranti", care sa le impuna cultura lor si sa le puna in pericol siguranta. Piumal si Amahinda au 22, respectiv 49 ani, sunt brutari si au fost angajati cu forme legale, prin intermediul unei firme de recrutare, la cea mai mare fabrica de paine din regiunea Gheorgheni. Patronii fabricii din Ditrau spun ca au vrut sa angajeze forta de munca locala,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

