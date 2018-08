Elevi, studenti, programatori, judecatori, pompieri, corporatisti, oameni cu diverse meserii si de varste diferite au ales sa fie parte a proiectului "Exista un erou in fiecare dintre voi" si sa vina in sprijinul specialistilor de pe echipajele de ambulanta, reusind prin interventia lor sa salveze vieti. Voluntari instruiti de Societatea de Salvare Bucuresti si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov in tehnici de prim ajutor sunt pregatiti sa intervina atunci cand primesc o alerta pe telefonul mobil cu numele, varsta si locatia in care se afla o persoana pentru care s-a solicitat o ambulanta sau…