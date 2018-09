Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 15 septembrie, incepand cu ora 09.00, jandarmii satmareni au participat la „Ziua Nationala de Curatenie” , avand ca obiectiv strangerea deseurilor depozitate necorespunzator. Aceasta initiativa bazata pe voluntariat, a fost lansata de catre asociatia „Viitorul in Zori”, se desfasoara la nivel…

- Ministerul Apararii Nationale se va alatura Campaniei „Ziua Nationala de Curatenie” derulata de Asociatia Viitorul in Zori / „Let’s Do It, Romania!”, care se va desfasura ,astazi, pe intregul teritoriul national. Peste 2.100 de militari si personal civil din structurile M.Ap.N. vor participa voluntar…

- Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava va participa cu un numar de 60 de angajati, in cadrul campaniei ,,Let’s Do It, Romania” de Ziua Nationala a curateniei, sambata 15 septembrie, a anunțat șeful instituției, Daniel Dragoi. Intalnirea va avea loc la ora 9:00, in fata Casei de Cultura a Sindicatelor,…

- Sambata, 15 septembrie , jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Mihai Bravul” Dolj si Gruparii de Jandarmi Mobile „Fratii Buzesti” Craiova vor participa la „Ziua Nationala de Curatenie”, campanie de ecologizare „Let’s Do It, Romania!”, organizata in scopul strangerii ...

- Spitalul Militar de Urgența “Dr. Ion Jianu” Pitești s-a inscris in randul instituțiilor partenere la Campania „Let’s Do It, Romania!”, “Ziua Naționala de Curațenie”, eveniment realizat de Asociația “Viitorul in Zori” in colaborare cu Ministerul Apararii Naționale. „€Spitalul Militar de Urgența “Dr.…

- Comunele Scoarța și Padeș se afla printre instituțiile partenere in cadrul proiectului ,,Ziua Naționala de Curațenie 2018” cunoscuta și sub numele de ,,Let’s Do it Romania !” Sambata, 15 septembrie va avea loc un eveniment ecologic de promovare a mediului inconjurator care se organizeaza concomitent…

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Petre Badea, a participat vineri, 7 septembrie, la conferința de presa organizata cu prilejul demararii in mai puțin de o saptamana, in toata țara, a acțiunilor in cadrul Campaniei ”Let’s Do It, Romania!”, cu prilejul Zilei Internaționale a Curațeniei (15 septembrie).…

- Primaria Ulmi s-a inscris ca organizator de eveniment in campaniei Let`s Do It, Romania!, manifestare in cadrul celei mai ambițioase mișcari Post-ul Primaria Ulmi cheama localnicii la curațenie, in cadrul campaniei Let`s Do It, Romania! apare prima data in Gazeta Dambovitei .