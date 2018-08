Tragedie la 2 Mai!

O noua tragedie In aceasta dimineata, o persoana s a inecat in Marea Neagra. Tragedia a avut loc in localitatea 2 Mai, zona micului golf.Intervine ambarcatiunea Targa din punctul temporar Mangalia. Echipajele au ajuns la locul indicat si vor intra scafandrii in apa pentru recuperarea persoanei.Sursa foto: arhiva ZIUA de Constanta ... [citeste mai departe]