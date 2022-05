REPORTAJ. De ce se aud manele, trap și muzică electronică din Piața Obor: „Pusesem de mult timp ochii pe spațiul ăsta” Piața Obor, loc istoric in Capitala și celebru pentru micii sai, este, mai nou, și scena pentru muzica trap, manele și mixuri de DJ. Cațiva tineri pasionați de muzica au ales sa promoveze artiștii din underground in zone din București mai puțin obișnuite cu astfel de acte. „Urc scara pan' la cer yo/Lumea-mi zice ușor, ia-o ușor/Eu zic «ia un loc»/«Ia un loc»/«Ia un loc»/«Ia un loc»/«Ia un loc»”, canta Bruja pe mica scena amplasata pe un balcon lateral al Halelor Centrale Obor, sub luminile colorate care ating din cand in cand și mulțimea din fața.Afara, pe strada, langa un felinar, un barbat cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

