Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, preferințele oamenilor in materie de ingrijire personala se indreapta tot mai mult spre soluții naturale și non-invazive care ofera rezultate semnificative. Tratamentele estetice pe baza de exozomi, vezicule extracelulare minuscule bogate in molecule bioactive, au caștigat o popularitate…

- La fel ca la meciul cu Ucraina, de la Munchen, fanii Romaniei au impresionat și la Koln, acolo unde „tricolorii” infrunta Belgia # Iar in startul meciului au caștigat duelul cu adversarii lor, iar modul in care au cantat imnul național a fost incredibil. AICI sunt toate detaliile din Belgia - Romania…

- Nicolae Stanciu (31 de ani), capitanul naționalei Romaniei, care a marcat primul gol al meciului impotriva Ucrainei, a facut primele declarații dupa victorie.Stanciu a deschis drumul spre succes cu un gol fabulos de la 20 de metri, in vinclu, la minutul 29, potrivit GSP.ro.Euro 2024. Nicolae Stanciu.…

- Capitanul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Nicolae Stanciu, a declarat, luni, dupa victoria impresionanta cu 3-0 impotriva Ucrainei in meciul de debut de la EURO 2024, ca aceasta este o zi deosebita pentru el. Stanciu a mulțumit fanilor romani prezenți la Munchen pentru sprijinul și entuziasmul…

- Peste 30.000 de suporteri romani au pus stapanire pe Allianz Arena și-au transformat Munchen in capitala Romaniei pentru o zi. O atmosfera fabuloasa cum de mult echipa naționala n-a mai avut! Un public colosal care a cantat cu doua ore inainte de fluierul de start și-au fost trup și suflet alaturi de…

- Primarul Emil Boc inaugureaza lucrarile la Metroul Cluj- Florești și simte pe propria piele aglomerația Primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc a simțit astazi pe propria piele ce inseamna traficul pe ruta Cluj-Florești, cea mai aglomerata ruta din țara, mai aglomerata chiar și decat cea București-Otopeni,…

- Un cuplu care iși reamenajeaza noua casa a suferit șocul vieții lor dupa ce au descoperit o camera secreta in spatele unui perete in casa pe care au cumparat-o de patru ani. Cuplul a facut aceasta descoperire atunci cand s-au decis sa scoata covorul din subsolul casei pentru a renova acea incapere.…

- In cazul mușcaturii de capușa și a fixarii acesteia la nivelul pielii, extragerea corecta și in cel mai scurt timp este foarte importanta. Riscul de infecție este mai mic atunci cand capușa este detectata și indepartata imediat. Dar, chiar daca am reușit extragerea acesteia, profilaxia este esențiala.…