Reportaj cu ocazia sfintei sărbători creștinești Sfânta Parascheva Echipa Nașul Tv a fost la Iași, pentru a realiza un reportaj, cu ocazia sfintei sarbatori creștinești Sfanta Parascheva. Am surprins, cu ocazia celui mai mare pelerinaj din Romania, atat momente emoționante, cu oameni frumoși care au in ei o credința curata și neatinsa de egoismul cotidian, dar am vazut și lucruri care te pun pe ganduri… Pe ganduri te pun acele clipe in care vezi politicieni pe scena unui astfel de eveniment și folosesc Biserica și credința oamenilor drept instrumente in interes electoral și personal. Te pune pe ganduri comerțul infernal și dus la extrem, in care se vand, in paralel… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

