Reportaj cu CAMERA ASCUNSĂ: Cum se transformă marfa turcească în legume românești BIO Un reportaj realizat de Romania TV dezvaluie metodele prin care legumele importate din Turcia sunt vandute drept produse romanești bio in marile lanțuri de hypermarketuri. Folosind o camera ascunsa, reporterii au descoperit un impostor, cunoscut sub porecla „Pokemon”, care explica in detaliu cum reușește sa pacaleasca atat magazinele, cat și consumatorii. Dezvaluirile unui intermediar […] The post Reportaj cu CAMERA ASCUNSA: Cum se transforma marfa turceasca in legume romanești BIO appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

