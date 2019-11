Stiri pe aceeasi tema

- Prin apariția la Editura Eurocarpatica, din Sfantu Gheorghe, a volumului Școala „Teodor Chindea” din Voșlobeni – repere monografice, de Costel Cristian Lazar și Vintila Rusu, cu o postfața de Alexandra Maria si Bogdan Romulus Tifrea, s-a mai facut un important pas spre redactarea viitoarei monografii…

- Ultraciclistul Bagoly Levente din Sfantu Gheorghe, care a participat in ultimii ani la mai multe curse de anduranta, a inceput pregatirile pentru un concurs ce va avea loc anul viitor in jurul lumii. "Pentru anul viitor pregatesc o cursa, cea mai mare cursa pentru mine de pana acum - o…

- Un „flashmob pentru toleranta”, la care sunt asteptate cateva sute de persoane, va fi organizat sambata, in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, in incheierea celei de-a patra editii a Festivalului de teatru D-BUTAN-T, dedicata in acest an tinerilor coregrafi. Conducerea Teatrului „Andrei Muresanu”…

- Aceasta a mentionat ca spitalele din tara au in permanenta nevoie de sange, prin urmare campaniile de colectare, dar si de informare si constientizare a populatiei cu privire la importanta donarii de sange vor continua pe parcursul acestui an."Lucrez in Centru de la inceputul anului, este…

- Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe se implica in ediția a XII-a a concursului „Euroscola”, cu un proiect intitulat „O jumatate de veac cu Romulus Cioflec, scriitor calator in toata Europa”. Concursul național „EUROSCOLA”, ediția a XII-a (2019-2020) a fost lansat de Biroul de Legatura…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a anunțat ieri ca, la cererea publicului, spectacolul „Faust”, care va avea premiera in 25 septembrie, se joaca și in data de 26 septembrie, la ora 19.00. Deschiderea stagiunii 2019-2020 va fi marcata luna aceasta, premiera „Faust Family”, in regia…

- Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a organizat, in perioada 21-26 august, o noua ediție a taberei internaționale de teatru, aceasta reunind tineri din Romania, Ungaria și Croația. Tabara este unul dintre proiectele pe care trupa le deruleaza de noua ani, in diverse locuri din țara, dar…

- Organizatorii Festivalul de arta contemporana „pulzArt7″, ce va avea loc in luna septembrie la Sfantu Gheorghe sub genericul „Anul elevilor”, au selectat trei instalatii ingenioase realizate de tineri, care vor fi expuse in spatiul public. La concurs s-au inscris sapte proiecte, iar dintre acestea juriul…