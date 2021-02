Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Sasilor din Reghin, care este amenajat in Biserica Evanghelica din oras, detine o colectie impresionanta de paretare cusute de mana, cu mesaje religioase si motivationale, care au impodobit candva casele gospodinelor si care erau la mare moda in anii '40. Initiatorul Muzeului…

- *Sprijin pentru transportul unui barbat cu arsuri, pana la ambulanța* In jurul orei 19:45, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați de catre un barbat din satul Galoiești, cu privire la faptul ca, in timp ce incerca sa aprinda focul la soba folosind benzina, hainele i-au fost cuprinse…

- Ferma fostei Cooperative Agricole de Productie (CAP) din satul Toldal, care a fost parasita timp de aproximativ trei decenii a fost readusa la viata si transformata intr-o afacere cu carne de vita si produse lactate, care acum incepe sa isi arate roadele, de catre o familie din Republica Moldova, care…

- Vicepremierul Raluca Turcan a vizitat, miercuri, impreuna cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, expozitia "Laborator II. 1989 - Restaurarea picturilor impuscate" de la Muzeul National de Arta, apreciind ca aceste tablouri reprezinta o colectie cu adevarat exceptionala. "Acum 31 de ani s-a auzit in…

- Soferul unui autotren, un cetatean din Republica Moldova care a incercat sa mituiasca doi politisti din municipiul Calarasi pentru a nu i se intocmi dosar penal, a fost retinut pentru dare de mita si sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, se arata intr-un comunicat al DGA transmis, marti,…

- Proiectul Sahia Vintage, initiat de cercetatoarea Adina Bradeanu si de cineastul Alexandru Solomon, ofera acces publicului larg la scurtmetrajele produse de Studioul Sahia inainte de ’89. Dincolo de propaganda comunista, acestea prezinta o perspectiva asupra vietii de dinainte de Revolutie, iar recuperarea…

- Un antreprenor din Salaj ce conduce o cooperativa agricola ce lucreaza in sistem ecologic propune floarea soarelui ca brand de tara, in conditiile in care Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la productia de floarea soarelui, iar ulei obtinut din aceasta planta are calitati superioare…