- Plaje ticsite de turisti in acest sfarsit de saptamana pe litoralul Marii Negre. In apa sau la sezlonguri, cei mai multi dintre turisti au uitat de regulile de protectie impotriva COVID-19.

- Mamaia va avea mai multi politisti ca urmare a unui incident care a determinat autoritatile sa ia masuri. In seara de sambata, 20 iunie, mai multi turisti s-au incins intr-o hora in centrul statiunii, in Piateta Cazino.

- Astfel, social-democrații au criticat adoptarea tarzie a acestei masuri, avand in vedere ca purtarea maștii este deja obligatorie. Liderul senatorilor PSD, Radu Preda, a subliniat ca exista in traseul legislativ o inițiativa a social-democraților care prevede acordarea unui set de 30 de maști de protecție…

- Starea de alerta ne permite drumetiile la munte, dar hotelierii nu au voie sa ne ofere cazare. Pasionatii de drumetii montane nu inteleg ratiunea noilor norme ale INSP, iar hotelierii considera discriminatorie norma de divizare a turistilor care calatoresc in scop de afaceri si scop recreativ, transmite…

- Mai mult de 100 de hoteluri din statiunile romanesti de la Marea Neagra, reprezentand un sfert din capacitatea de cazare a litoralului, s-au deschis sau urmeaza sa se deschida si asteapta turistii incepand cu data de 1 iunie, cand se vor deschide si terasele, reiese din datele Organizatiei Patronale…

- In ce condiții devine obligatorie masca in mașina personala Ministrul Sanatații a explicat care sunt condițiile in care devine obligatorie purtarea maștii de protecție in autoturism. ”Daca intr-o mașina sunt doi colegi de serviciu, de pilda, trebuie sa poarte masca?” l-a intrebat Ionuț Cristache pe…

- Hotelierii de pe Litoral pregatesc deschiderea sezonului, au anuntat reprezentantii patronatelor din Mamaia si Constanta, oferind o serie de preciziri privind cazarea si modalitatea in care turistii vor manca si vor face plaja.