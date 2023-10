Nicu Silea are 67 de ani, 15 hectare de podgorie in Ostrov, județul Tulcea, și lucreaza in viticultura de cand a terminat facultatea. Ar putea vorbi ore in șir despre vița-de-vie, corzi, lastari, irigat la brazda sau prin picurare. Marea sa teama este ca, intr-o zi, nu va mai putea continua din cauza strugurilor importați din Turcia sau Grecia.In anul 2022, Guvernul Romaniei a acordat un sprijin cultivatorilor de struguri de masa. Prin H.G. 798 / 2022, fermierii autohtoni puteau primi pana la 1.200 de euro pe hectar. In jur de 3 milioane de euro a alocat Executivul pentru susținerea producatorilor…