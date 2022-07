Stiri pe aceeasi tema

- Recomandari pentru sambata și duminica la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu- FITS 2022. Stele pe Aleea Celebritaților A 29-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) se apropie de final. Sambata, incepand cu ora 18, vor fi omagiați unii dintre cei mai importanți…

- Record de voluntari pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cel mai mare eveniment de acest gen din Romania: 15 mii de tineri s-au inscris. Dintre aceștia, au fost selectați 500. 100 de voluntari straini și 400 romani.

- Zile extraordinare și nopți magice la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Recomandari din program, pentru ziua de joi Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, continua cu zile extraordinare și nopți magice, pline de spectacole, concerte, lansari de carte și dezbateri. Marți dimineața,…

- Astazi incepe Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cea mai importanta și ampla manifestare dedicata artelor spectacolului. UniCredit Bank este din nou partener principal al acestui prestigios eveniment. Pentru zece zile, pana pe 3 iulie, orașul Sibiu va fi din nou cucerit de talent, creativitate…

- NTT DATA Romania a inaugurat, vineri, 24 iunie, noul sediu din Sibiu, intr-o atmosfera artistica, prin care iși imbrațișeaza moștenirea japoneza. Evenimentul a avut loc odata cu deschiderea oficiala a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), in cadrul caruia compania nipona este partener…

- Festivalul International de Teatru de la Sibiu marcheaza prima zi a editiei din 2022 cu un impresionant spectacol cu drone realizat de echipa EVSKY. Spectacolul, intitulat #findBEAUTY, constituie o premiera in istoria FITS si inlocuieste celebrele focuri de artificii care au luminat cerul la editiile…

- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) anunța publicarea programului și punerea in vanzare a biletelor pentru cea de a 29-a ediție, care va avea loc in perioada 24 iunie – 3 iulie 2022. Incepand de astazi, iubitorii artelor spectacolului pot achiziționa 30.000 de bilete pentru 116 reprezentații…

- Bursa de Spectacole de la Sibiu, singura structura de acest gen din Romania și una dintre cele mai valoroase din lume, se va desfașura in perioada 27-30 iunie 2022, in aceeași tripla dimensiune – fizica, hibrida și online, in cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Participanții prezenți…