Reportaj BBC la spitalul din Adana. Cine sunt copiii „șterși” de cutremurul din Turcia Un reportaj al britanicilor de la BBC scoate la iveala o realitate crunta despre urmarile devastatoare ale cutremurelor care, la inceput de saptamana, au lovit Turcia și Siria, provocand moartea a peste 25.000 de mii de oameni. Copiii raniți aflați internați in spitalul din Adana sunt prea mici pentru a sti cat de mult au pierdut, titreaza BBC. Medicii din unitatea de terapie intensiva hranesc cu biberonul o fetita ranita de sase luni ai carei parinti nu sunt nicaieri. Și cazul ei nu este unul… Exista alte sute de asemenea cazuri de copii neidentificati ai caror parinti sunt morti sau de negasit.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

