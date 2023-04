Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Mureș Ervin Molnar a prezentat joi, intr-o conferința de presa, detalii privind contractul de finantare semnat in urma cu cateva zile de ministrul liberal al Investițiilor și Proiectelor Europene, Ioan-Marcel Boloș, in vederea dezvoltarii infrastructurii de apa in zona Luduș-Grebenișu…

- Ieri, 13 martie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au reținut pentru o perioada de 24 de ore un barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Ceuașu de Campie, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza savarșirea infracțiunii de furt. Din cercetari…

- Ministerul Dezvoltarii finanțeaza 12 noi investiții, in 10 localitați din Romania, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a informat joi, 9 martie, Biroul de presa al instituției. "Proiectele, in valoare totala de 69.447.764 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de…

- Polițiștii Biroului Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș impreuna cu polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band și cei ai Secției de Poliție Rurala nr. 6 Brancovenești au desfașurat, in perioada 9-10 martie, activitați preventive la Școala Gimnaziala "Vasile Pop"…

- Programul liturgic din prima saptamana a Postul Sfintelor Pasti incepe duminica seara, cand va fi savarsita Vecernia, numita si „Vecernia iertarii”. Duminica, 26 februarie 2023; Orele 17,oo – Vecernia si Pavecernita Mica Orele 22,oo – Miezonoptica Luni, 27 februarie 2023; Ora 7,oo – Utrenia, Ceasurile…

- Joi, 2 februarie, de Praznicul Intampinarii Domnului, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului și Satmarului impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar, au liturghisit la Manastirea „Adormirea Maicii Domnului” Moisei, cu ocazia hramului de iarna al lacașului monahal.…

- Scene șocante intr-o padure din Silivașu de Campie. Mai mulți caini au fost gasiți spanzurați. Poliția animalelor a intrat pe fir: Alerta in Silivașu de Campie. In padurea ce aparține de comuna a fost descoperita o scena de o cruzime greu de descris. Mai mulți caini au fost spanzurați de copaci. A fost…

- Conducerea Primariei Comunei Sanpetru de Campie a demarat, in data de 12 ianuarie 2023, o licitație estimata la valoarea de 1.109.076 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor in cadrul proiectului "Reabilitare și modernizare Școala din localitatea Dambu, comuna Sanpetru de Campie – rest de executat",…